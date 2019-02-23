شاهد.. ميسي يسجل هدف تعادل برشلونة أمام أشبيلية

ليونيل ميسي كتب : أحمد البادي تمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل أمام نظيره إشبيلية لتصبح النتيجة هدفا لمثله، في اللقاء المقام بينهما، ضمن الجولة الـ25 من المقام بينهما، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني واستطاع ليونيل ميسي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 بعدما وصلت إليه عرضية متقنة ليضعها بشكل رائع داخل شباك إشبيلية. شاهد ميسي الرائع :

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