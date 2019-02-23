شاهد.. إشبيلية يتقدم بهدف أمام برشلونة بالدوري الإسباني

برشلونة واشبيليةكتب : أحمد البادي
تقدم إشبيلية على ضيفه برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء المقام بينهما، في إطار الجولةالـ25 من الدوري الإسباني.
وسجل خيسوس نافاس هدف إشبيلية في
شاهد هدف إشبيلية :
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