شاهد.. إشبيلية يتقدم بهدف أمام برشلونة بالدوري الإسباني

كتب : أحمد البادي

تقدم إشبيلية على ضيفه برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء المقام بينهما، في إطار الجولة

وسجل خيسوس نافاس هدف إشبيلية في

الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من وسام بن يادير لم يتوان في إيداعها في مرمي تير شتيجن.

شاهد هدف إشبيلية :