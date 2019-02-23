اونلاين | يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 23 / 2 / 2019 الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 23 / 2 / 2019 الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي النصر والفيحاء ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، الدور الثاني، العالمي يبحث عن ثلاث نقاط غالية في مشواره من أجل مطارد المتصدر الزعيم في الصدارة، لآخر نفس، فهل ينجح بحسم اللقاء ضد نادي الفيحاء الذي يعاني بشدة هذا الموسم، ويبحث عن نقاط اللقاء من أجل الهروب ولو بشكل مؤقت من المركز الرابع عشر، فهل ينجح الفريق الأصفر بالفوز علي حساب المنافس، أم سيكون للفيحاء مفاجأة، وكان اللقاء بينهم في الدور الأول إنتهي بالتعادل الإيجابي.

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والفيحاء في تمام الساعة 20:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:25 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مباشر

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