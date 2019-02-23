اونلاين | بث حى مباشر مباراة النصر والفيحاء الاسطورة hd كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حى مباشر مباراة النصر والفيحاء الاسطورة hd كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة النصر والفيحاء بث مباشر، وسوف يدخل فريق الفيحاء مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعد مرور أول 20 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر وفي أول 20 جولة خاضها فريق الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الفيحاء في تحقيق الانتصار في أربع مباريات فقط لا غير، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيحاء إلى الخسارة في 12 مباراة أخرى، بينما سقط فريق الفيحاء في فخ التعادل في أربع مباريات فقط لا غير.ومن الناحية التهديفية في أول 20 جولة خاضها فريق الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الفيحاء في تسجيل 20 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الفيحاء 38 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.