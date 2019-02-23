اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري السعودي

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تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء السبت 23/2/2019 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الفيحاء ضيفاً على نظيره فريق النصر في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة النصر والفيحاء في يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وتُنقل مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لتشديد الخناق على فريق الهلال صاحب صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فيما يسعى فريق الفيحاء لمحاولة الهروب من منطقة الهبوط التي يتواجد بها منذ مطلع الموسم الحالي.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.