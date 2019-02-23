اونلاين | دوري بلس Al nassr vs Al faiha )FE (بث مباشر) مباراة النصر والفيحاء اهم مباريات الدوري السعودي اليوم

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء livehd7 كورة ستار كورة أون لاين yalla shoot كورة لايف الاسطورة تابع لايف أي خدمة دوري بلس بدون تقطيع، يلتقي اليوم فريق النصر مع فريق الفيحاء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019، ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد اللقاء، كما يُحاول النصر الفوز على الفيحاء خاصة وانه قد تعادل معه في مباراة الدور الأول وأوقف مسيرته نحو المنافسة.

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بث مباشر النصر والفيحاء دوري بلس كورة ستار كورة أون لاين، تنطلق صافرة حكم المباراة معلنة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية والسابعة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بتعليق حماد العنزي وعبد الله الحربي.

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ويستعيد النصر لاعبه الهداف أحمد موسى النتيجيري الذي تعافى من إصابته أخيراً وإلتحق بالتدريب مرة أخرى بعد عودته من نيجيريا لتلقي العزاء في وفاة والدته، ولهذا فإن القوة الضاربة للنصر قد تم استعادتها كاملة عدا اللاعبين الموقوفين بسبب الإنذارات، بث مباشر مباراة النصر والفيحاء كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت دوري بلس.

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ويدخل النصر اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الأخير له في الدوري حيث انتصر في ثلاثة مباريات متتالية، أما الفيحاء فيدخل اللقاء ويصارع الهبوط خاصة وأنه قد انهزم في آخر مباراتين، ولذا فمن المتوقع أن يفوز النصر في لقاء اليوم بعد امتلاكه كافة لاعبيه، بث مباشر النصر والفيحاء يلا شوت دوري بلس

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