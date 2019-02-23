اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء والتي ستقام في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة إلا الربع بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاءت تشكيلة النصر للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: عبدالله مادو - برونو أوفيني - عمر هوساوي - سلطان الغنام خط الوسط: عوض خميس – بيتروس - نور الدين مرابط - جوليانو وأحمد موسى خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله شاهد مباراة النصر ضد الفيحاء من هنا ..