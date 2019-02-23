اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة اليوم| بث مباشر مشاهدة الاسماعيلي وقسنطينة الآن يلا شوت الأسطورة

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زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمود متولي، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، وجيه عبدالحكيم، كريم بامبو، بينسون شيلونجو.

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