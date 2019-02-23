اونلاين | يلا شوووت | بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا | لايف

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بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا

تقدم "البوابة نيوز" خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والنادي الرياضي القسنطيني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا 2019، اليوم السبت 23 فبراير 2019، الساعة 6 مساء، على استاد برج العرب.

ويحتل الإسماعيلي الترتيب الرابع في مجموعته، أما النادي الرياضي القسنطيني يحتل الترتيب الثاني حتى الآن.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر أن يخوض الدراويش اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، ريتشارد بافور، محمد مجدي، محمد هاشم.

خط الوسط: محمد صادق، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمود متولي.

خط الهجوم: كريم بامبو، عبد الرحمن مجدي، شيلونجو.