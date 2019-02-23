رياضة | ميسي معكم فلا خوف عليكم.. برشلونة يقلب تأخره أمام إشبيلية إلى انتصار ثمين بفضل "ليو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي معكم فلا خوف عليكم.. برشلونة يقلب تأخره أمام إشبيلية إلى انتصار ثمين بفضل "ليو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا ودراماتيكيًا على مضيفه إشبيبلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان الفريق الأندلسي هو الباديء بالتسجيل عبر خيسوس نافاز في الدقيقة 22، ثم عادل ليونيل ميسي النتيجة لصالح البرسا في الدقيقة 26، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق أحرز جابرييل ميركادو الهدف الثاني لإشبيلية.

وفي الشوط الثاني عاد ميسي من جديد ليضيف هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 67، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط تمكن الأسطورة ليونيل ميسي من تسجيل الهاتريك.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 57 في المركز الأول، فيما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 37 في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.