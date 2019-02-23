رياضة | بايرن ميونيخ يهزم هيرتا برلين ويهدد صدارة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يهزم هيرتا برلين ويهدد صدارة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه هيرتا برلين، بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

سجل هدف فريق بايرن ميونيخ الوحيد، في اللقاء في الدقيقة 62، عن طريق خافي مارتينيز.

رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 51 نقطة، في الوصافة، متخلفًا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف هيرتا برلين عند 32 نقطة، في المركز العاشر.