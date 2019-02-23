رياضة | جروس يتمسك بالأمل الأخير لمشاركة نجم الزمالك أمام بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يتمسك بالأمل الأخير لمشاركة نجم الزمالك أمام بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالأمل الأخير لمشاركة محمود علاء في مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويخضع اللاعب لاختبار طبي غدًا في فندق إقامة الفريق لحسم موقفه بشكل نهائي بسبب عدم اكتمال جاهزيته حتى الآن بنسبة 100%.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك الدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته حتى لا يتعرض لتفاقم الإصابة في الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بعد مباراة إنبي ببطولة الدوري وغاب عن مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة

وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2.

وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.