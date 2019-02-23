رياضة | اف سى مصر يفوز على شباب المعادى قبل مواجهة شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اف سى مصر يفوز على شباب المعادى قبل مواجهة شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر على نظيره فريق مركز شباب المعادى بسداسيه دون رد فى المباراه الوديه التى أقيمت بينهما اليوم ضمن إستعدادات نادي مصر لمواجهة جمهورية شبين بالجوله العشرين من منافسات دورى القسم الثانى .

وقد أحرز اللاعب " ويلس ألفيز" أربعة أهداف ، وسجبل كل من محمود أجوجو وأحمد الصعيدى هدفآ .

يذكر أن أف سى مصر فاز فى مباراته الماضيه أمام سيراميكا كيلوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز الأهداف لأف سى مصر أحمد الصعيدى ،ورضا الويشى ،ومحمد سمرا وأحرز هدف سيراميكا ضياء محمد .

يحتل فريق أف سى مصر المركز الثانى برصيد ٣٧ بينما، يحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد ٢٥ .