رياضة | وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابة اللاعب المزمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابة اللاعب المزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد يحيي وكيل أعمال مؤمن زكريا لاعب فريق أحد السعودي عن حقيقة معاناة اللاعب من إصابة مزمنة.

وقال يحيي في تصريحات خاصة "أن التقرير الطبي تتضمن إصابة اللاعب وحاجته للراحة لمدة 3 شهور فقط وغير صحيح ما تردد عن وجود إصابة مزمنة والتقرير الطبي لم يتضمن ذلك من الأساس".

وواصل "مؤمن غاضب بسبب تسريب التقرير للإعلام ويريد العودة إلى مصر".

وكان مؤمن قد رحل إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن مسئولو الفريق السعودي عن عزمهم فسخ التعاقد.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.