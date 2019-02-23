رياضة | افتتاح بطولة مصر الدولية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح بطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة مصر الدولية والتى انطلقت منافستها 21 فبراير وتستمر حتى 24 فبراير الجارى على الصالة المغطاة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية.

وقام ايهاب جابر عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بتقديم حفل الافتتاح الذي حضره اللواء احمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية واعبقه طابور عرض الفرق ال 47 المشاركة في البطولة ثم كلمة للمهندس عمرو سليم رئيس الاتحاد الذى قدم شكره لكافة الحاضرين بالاضافة للوزير د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر وتلى كلمة رئيس الاتحاد العديد من الفقرات التى قدمها الفريق المصري لعروض التايكوندو.