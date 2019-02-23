رياضة | المصائب لا تأتي فرادى.. زيدان يصدم تشيلسي بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لا تأتي فرادى.. زيدان يصدم تشيلسي بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملف تدريب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة القادمة تطورات جديدة.

وبات موقف تدريب زيدان لفريق البلوز غامضاً بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي اللندني.

وقرر الفيفا معاقبة تشيلسي وحرمانه من التعاقد مع أي صفقات خلال صيف 2019 وشتاء 2020 بسبب مخالفته شروط التعاقد مع لاعبين قُصّر تحت سن الـ18 عام.

وحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني ، فإن زيدان قد لا يتولى تدريب تشيلسي الإنجليزي بعد قرار الفيفا وتحفظ زيدان على عرض النادي اللندني.

وطلب مدرب الريال السابق رصيد مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الصفقات الجديدة عند توليه المهمة رسمياً كما وضع شرط أخر هو الإبقاء على البلجيكي إدين هازارد في صفوف تشيلسي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أيضاً إلى ترشيح زيدان لتدريب يوفنتوس الإيطالي في حال رحل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.