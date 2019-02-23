رياضة | بترول أسيوط يهزم بني مزار في ختام القسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بترول أسيوط يهزم بني مزار في ختام القسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بترول أسيوط علي بني مزار في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة دوري القسم الثالث.

خاض بني مزار اللقاء بتشكيل مكون من: سيد عبدالحي في حراسة المرمي أمامه حسب الله جابر وحسن أحمد والسيد أحمد وعماد عطا وحسام الدين نصر ومصطفي حجازي وأحمد ياسر ومحمد حسين ومحمد فرحات وأحمد رشاد .

في حين بدأ البترول اللقاء بتشكيل ضم : محمد سيد في حراسة المرمي أمامه إيهاب فواد وإسلام حمدي ومحمد دياب وأحمد سيد وأحمد البهي توفيق ومؤمن أحمد ومصطفي فرغلي ومحمد ممدوح ومصطفي عبدالفتاح ومحمد عبدالفتاح.

شهدت مجريات المباراة أداءا قويا من جانب الفريقين حيث شهد الشوط الأول في الدقيقة السابعة انفراد تام من محمد فرحات كاستيلا بتصويبة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 33 شهدت فرصة هدف محق يضيع من مصطفى عبدالفتاح أعقبها احتساب حكم اللقاء دقيقة وقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة الرابعة هدفا ضائعا من أحمد البهي ليرد محمد فرحات بتصويبة في القائم في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 ومن تصويبة قوية من البهي تمكن من هز شباك باك بني مزار بهدف اللقاء الوحيد.

شهد اللقاء حصول اللاعب محمد عبدالفتاح لاعب بترول أسيوط علي بطاقة صفراء في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بداعي التمثيل كما حصل اللاعب حسن أحمد علي بطاقة صفراء أيضا لعرقلة لاعب البترول .

الفوز رفع رصيد البترول إلى 60 نقطة بالمركز الأول، وتوقف رصيد بني مزار عند 34 نقطة بالمركز الخامس.

وأدار المباراه تحكيميا بدوي إبراهيم حكم ساحة، عاونه بسام عبدالمهيمن مساعد أول، وأحمد محمد أنور مساعد ثان، ومصطفي رجب مراقب حكام، ونبيل التركي مراقبا للمسابقات.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- بترول اسيوط. 60 نقطة

2- اسمنت اسيوط. 44 نقطة

3- ناصر الفكرية. 36 نقطة

4- القوصية. 36 نقطة

5- بني مزار. 34 نقطة

6- مركز شباب الخارجة. 34 نقطة

7- مركز شباب سمالوط. 33 نقطة

8- البداري. 32 نقطة

9- أبو تيج. 30 نقطة

10- ملوي. 30 نقطة

11- مركز شباب القيس. 29 نقطة

12- منفلوط. 29 نقطة

13- شبان اسيوط. 11 نقطة