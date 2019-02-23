رياضة | بالفيديو والصور.. ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط لكرة اليد ناشئين ببورسعيد

شهد ختام فعاليات البطولة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من الرياضيين واتحاد كرة اليد وغيرهم.



وسلم وزير الشباب والرياضة الكؤوس والميداليات للفرق الحاصلة علي المراكز الاولي وهي بالترتيب فرنسا ومونتجرو ومصر ورومانيا

.

هذا وقد شهد ختام البطولة تكريم جميع الفرق المشاركة فيها، وتكريم افضل اللاعبين، والفرق الحاصلة علي المراكز الثلاثة اولي.



قررت اللجنة المنظمة للبطولة اختيار كل من مهاب سعيد وعمر شريف لاعبا المنتخب المصرى ضمن أفضل لاعبى البطولة.



وكان قد تمكن المنتخب الفرنسى لكرة اليد حصد لقب بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للشباب تحت ١٧ سنة التى استضافتها بورسعيد بعد فوزة على مونتنيجرو بنتيجة ٢٩-٢٨ فى اقوى مواجهات البطولة على الاطلاق.



وجاءت المباراة فى منتهى القوة من الجانبين، وشهدت تفوق منتخب مونتنيجرو طوال الشوطين الاول والثانى بفضل القوة الجسمانية للاعبية وقوة تسديداتهم بعيدة المدى، بينما فشل الفرنسيون فى مجاراتهم حتى الشوط الثالث الذي نظم خلالة الديوك صفوفهم واستطاعوا تقليص الفارق ثم التقدم ليحسموا المباراة واللقب فى الثوانى الأخيرة



بهذا احتل المنتخب الفرنسى المركز الاول ويأتى مونتنيجرو فى المركز الثانى، بينما حصل المنتخب المصرى المركز الثالث ورومانيا الرابع.

الجدير بالذكر بأنه شارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر.