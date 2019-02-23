رياضة | هبوط منفلوط وبقاء مركز شباب القيس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط منفلوط وبقاء مركز شباب القيس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة 26 من مسابقه دوري الدرجة الثالثه للمجموعة الثالثه تعادل البداري مع مركز شباب القيس بهدف لكل فريق في المباراه التي جمعتهما علي ملعب البداري ليضمن مركز شباب القيس البقاء في القسم الثالث للموسم القادم .

كما نجح مركز شباب سمالوط من تحقيق فوزا مهما خارج ملعبه علي ملوي بثلاثه اهداف لهدفين في المباراه التي شهدها ملعب ملوي .

وتمكن فريق بترول أسيوط تحقيق انتصارا خارج ملعبه علي بني مزار بهدف نظيف في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي .

كما فاز اسمنت اسيوط علي فريق ابوتيج بثلاثية نظيفة في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الاسمنت .

وفي لقاء آخر فاز فريق القوصيه داخل أرضه علي مركز شباب الخارجه بثلاثه اهداف لهدفين.

وفاز منفلوط علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما علي ملعب منفلوط ليهبط رسميا للقسم الرابع بعد تساويه في النقاط مع مركز شباب القيس لتحسم المواجهات المباشره بقاء مركز شباب القيس للموسم القادم

والجدير بالذكر أن فريق شبان أسيوط حصل علي راحه في هذه الجولة .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- بترول اسيوط. 60 نقطة

2- اسمنت اسيوط. 44 نقطة

3- ناصر الفكرية. 36 نقطة

4- القوصية. 36 نقطة

5- بني مزار. 34 نقطة

6- مركز شباب الخارجة. 34 نقطة

7- مركز شباب سمالوط. 33 نقطة

8- البداري. 32 نقطة

9- أبو تيج. 30 نقطة

10- ملوي. 30 نقطة

11- مركز شباب القيس. 29 نقطة

12- منفلوط. 29 نقطة

13- شبان اسيوط. 11 نقطة