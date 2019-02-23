رياضة | 22 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفنى لنادي الزمالك، قائمة الفريق، لخوض مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، والتي ستقام غد الأحد، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس كلا من

فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد - عمر صلاح

في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - بهاء مجدي - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد - عمر السعيد