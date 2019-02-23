رياضة | عمومية اتحاد الكرة ترفض مناقشة نظام الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمومية اتحاد الكرة ترفض مناقشة نظام الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة مناقشة نظام الانتخابات، حيث ستقام الانتخابات المقبلة 2020، بنظام الفردي، كما كانت من قبل.

وقدم بعض الأعضاء، مقترحًا، بإقامة الانتخابات المقبلة، بنظام القائمة، إلا أنه قوبل بالرفض من الجبلاية.