رياضة | رسميًا.. مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني، أبلغ إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مارسيلو أبلغ إدارة المرينجي برغبته في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأصبح مارسيلو لا يشارك بشكل كبير رفقة ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث بات سولاري المدير الفني للفريق الملكي يفضل مشاركة سيرجيو ريغيلون عليه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مارسيلو سيرحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث يريد اللاعب البرازيلي اللعب بجانب كريستيانو رونالدو من جديد.