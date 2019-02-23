رياضة | جروس يستقر على مهاجم الزمالك أمام بترو أتليتكو بالكونفيدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستقر على مهاجم الزمالك أمام بترو أتليتكو بالكونفيدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ببقاء المغربي خالد بوطيب في خط الهجوم خلال مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي غدًا.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

ورفض جروس إراحة بوطيب والدفع بعمر السعيد وتمسك ببقاء المهاجم المغربي في التشكيلة الأساسية لقناعته به ورؤيته أنه لم يقصر في المباريات التي شارك فيها.

وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري والخسارة من جورماهيا الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة

وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2.

وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.