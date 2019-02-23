رياضة | الرائد يسقط أمام الفيصلي بثلاثية نظيفة في حضور "محمد عطوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد يسقط أمام الفيصلي بثلاثية نظيفة في حضور "محمد عطوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الرائد المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عطوة أمام الفيصلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "الملك عبدالله" في مدينة "بريدة"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وحملت أهداف الفيصلي توقيع كل من، سلطان مندش وزيد البكر ودينيلسون في الدقائق 32، 34، 94 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 30 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة الـ24 في المركز العاشر.