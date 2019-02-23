انت الان تتابع تفاصيل خبر قطري يخترع نظاماً يساعد حكام الكرة في كشف حالات التسلل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 06:47 مساءً - ابتكر الطالب القطري محمد أحمد لاري نظاماً لتحديد مواقع لاعبي كرة القدم أثناء المباراة؛ بهدف مساعدة الحكام في اكتشاف حالات التسلل، وهو ما قد يحل معضلة كبيرة تواجهها "اللعبة الشعبية الأولى في العالم".

وقال "لاري"، الطالب في السنة الأولى بجامعة "كارنيجي ميلون قطر"، إن ابتكاره عبارة عن نظام لتحديد مواقع لاعبي الكرة أثناء سير المباراة عن طريق تثبيت شريحة على قمصان اللاعبين.

وأشار في تصريحات لجريدة "الشرق" القطرية إلى أنه سيتم وضع جهاز لتحديد المواقع في كل زاوية من زوايا الملعب، من أجل تتبع مواقع الشرائح (اللاعبين)، مؤكداً أنه في حال وقوع أحد اللاعبين في حالة التسلل سيتم إرسال تنبيه مباشر للحكم المساعد من أجل الإعلان عن الواقعة.

واستلهم الطالب القطري فكرة اختراعه في ديسمبر 2010، حين تم الإعلان عن فوز بلاده بتنظيم مونديال 2022، موضحاً أنه واجه مشكلة التسلل في كثير من مباريات كرة القدم التي لعبها، في ظل صعوبة اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحكام.

وشارك لاري باختراعه في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت، وحصد الميدالية الذهبية في أول مشاركة له في معرض دولي رغم التنافس الكبير بين المشاركين من مختلف دول العالم.

وشدد الطالب الذي حظي بتكريم من وزارة الثقافة والرياضة في بلاده، على أنه يعمل حالياً على إنهاء هذا الاختراع، بحيث يتم تحسين وتطوير هذا النظام، ليتم استخدامه في كل مباريات كرة القدم.

وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من المشروع ليكون جاهزاً للاستخدام خلال نهائيات كأس العالم، التي تنظمها قطر، شتاء عام 2022، كأول دولة خليجية وعربية وإسلامية تنال تنظيم "العرس الكروي الكبير".