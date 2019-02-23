شكرا لقرائتكم خبر عن أنشلوتي : رحلت عن ريال مدريد بسبب جاريث بيل والان مع التفاصيل

الخليج 365_يعتبر الإيطالي "كارلو أنشلوتي"، أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم علي الإطلاق، بسبب فوزه بثلاث نسخ مختلفة من البطولة الأوروبية الأهم "دوري أبطال أوروبا" مع فريقين مختلفين.

ولقد أعاد ريال مدريد الإسباني إلي الحياة مرة أخري بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، التي استعصت علي كبير أوروبا 12 عاما، حيث حسمها في 2014 في ملعب النور في لشبونة بعد التغلب علي جاره أتليتكو مدريد برباعية في النهائي.

وقد أقيل من منصبه فجأة بعد فترة قصيرة قضاها مع الميرينجي، بسبب خلافاته مع الرجل الأقوي في إسبانيا"فلورينتينو بيريز".

وتحدث الإيطالي المخضرم عن فترته في ريال مدريد، حيث وجه اللوم في رحيله علي لاعبه السابق الويلزي "جاريث بيل".

حيث قال " أكثر ما يغضبني من اللاعيبين هي الأنانية، هناك بعض الأوقات يجب علي اللاعب تمرير الكرة ولا يفعل ذلك، ورغم ذلك أنا فقط من يتلقي اللوم".

وأردف "بالطبع هناك أسباب عديدة لرحيلي عن "سنتياجو برنابيو"، لكن أهمها هو جاريث بيل، كما قلت أنا أكره الأنانية لذا قمت بتبديله في مباراة فالنسيا بعد رفضه تمرير الكرة لكريم بنزيمة المنفرد تماما بالمرمي، ومن هنا اشتعل الخلاف بيني وبين رئيس النادي بسبب قيمة الصفقة".