شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. رقم جديد ينتظر بوجبا والان مع التفاصيل
وتحمل المباراة أهمية كبيرة لدى الفريقين, الشياطين الحمر تحت قيادة مدربهم النرويجي سولشاير يأملون في مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر فأكثر من المراكز الأولى في الجدول, فيما يطمح الضيوف في تحقيق ثلاث نقاط للعودة مرة أخرى للصدارة وإكمال المشوار نحو حصد اللقب رقم 19 في تاريخ الريدز.
وينتظر لقاء الغد رقم جديد للفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد, قائد خط وسط الشياطين الحمر أستطاع التسجيل في اخر 4 مباريات لليونايتد على ملعب الأولد ترافورد في البريمرليج, وتسجيله لهدف في الغد سيصبح أول لاعب يسجل للأحمر في خمس لقاءات متتالية على مسرح الأحلام, منذ الرقم المسجل باسم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي لاعب الشياطين السابق.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة, فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني وفي رصيده 65 نقطة بالتساوي مع صاحب الصدارة مانشستر سيتي في نفس الرصيد من النقاط مع تفوق الأخير بفارق الأهداف.
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