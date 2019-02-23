شكرا لقرائتكم خبر عن ساري: لا أعلم شيء عن مستقبلي وجوارديولا محظوظ والان مع التفاصيل
وصرح ساري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم لمباراة فريقه غداً أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية, أنه عندما اتى بيب إلى إنجلترا منحه النادي الكثير من الوقت من أجل رؤية نجاحه, الجميع يعلم ان جوارديولا يحتاج الوقت حتى يتمكن من تطبيق فكره داخل الكرة الإنجليزية, أعتقد انه محظوظ للغاية.
وواصل "لا أملك أي معلومة حول فقدان منصبي داخل الفريق الأزرق أو مواصلة المشوار التدريبي معهم, كل ما أدركه انه يجب علينا الفوز في المباراة النهائية من أجل مصالحة الجماهير, واستعادة الثقة من جديد, بعد النتائج السيئة الأخيرة التي حققناها في المباريات الماضية في البريمرليج".
وتعرض الإيطالي في الفترة الأخيرة للكثير من الضغوط الإعلامية من جانب الصحافة الإنجليزية, في ظل النتائج المخيبة للآمال لجمهور البلوز على المستوى المحلي, وكان أخرها وداع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج.
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