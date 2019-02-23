في عيد ميلاده.. 3 شمعات لم تضئ في حياة ميدو .. الريال ومان سيتي ويوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي

رغم أن مركزه في الملعب كان يقتضي أن يكون بطلًا للحظة الأخيرة في معظم الأحداث إلا أن هناك مواقف لم يظهر أحمد حسام "ميدو" ـ الذي يحتفل اليوم 23 فبراير بعيد ميلاده الـ 36 ـ كبطل يختار النهاية المناسبة.

وهو الأمر الذي يؤمن به المدير الفني لنادي الوحدة السعودي؛ حيث أشار في حوار أجرته معه صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية العام الماضي 2018، إلى إنه يندم كثيرًا على عدم الاستماع لنصائح وكيله منيو رايولا.

ميدو، ابن الـ 21 عامًا في 2004 كان يُقدم موسمًا رائعًا مع مارسيليا الفرنسي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال 22 مباراة بالدوري وسجل هدفين وصنع أخر لزملائه بـ 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا:"وصلتني العديد من العروض وكان رايولا وكيلاً لزلاتان إبراهيموفيتس أيضًا؛ حيث أخبرني أن يوفينتوس يضعني على قائمة أولوياته بينما طلب روما ضم زلاتان وبالفعل حجزت تذكرة الطيران لمدينة تورينو للخضوع للكشف الطبي مع اليوفي ولكن في اللحظة الأخيرة تلقيت اتصالاً من رايولا يخبرني أن روما اتفق مع مارسيليا لضمي وانتقلت لروما".

ميدو لم يكن بطلاً في اللحظة الأخيرة بالطريقة التي أرادها ولكن "روما فريق كبير وعريق وتلقى اتصالاً من مديره الفني".. ورغم ذلك لم تسر الأمور كما توقع :"رودي فولر، كان قد وصل ليكون مديرًا فنيًا للفريق وهاتفني للحديث عن حاجته لي كمهاجم أول بفريقه وأن فرانشيسكو توتي لا يمانع في تواجدي فوافقت روما فريق كبير وكنت مُصابًا في البداية ولم أشارك قبل أن أخوض مباراتين ثم تحول الأمر؛ فولر والمدير الرياضي للنادي اللذان تعاقدا معي الأول رحل والثاني تم إقالته وجاء من يعاملني كناشيء ابن الـ 14 فطالبتهم بالرحيل ولكنهم في البداية رفضوا قبل يوافقوا على عرض توتنهام الذي أحضره لي وكيلي الذي كان وكيلاً في ذات الوقت لمارتن يول المدير الفني للفريق الإنجليزي فتحدث معي وأخبرني أنه يتابعني منذ فترة ويريد ضمي فلعبت لمدة موسم ونصف بشكل جيد ثم عدت لروما حتى انتهاء مفاوضات توتنهام لضمي وكنت واثق من العودة وحينها وصلتني عدة عروض من نيو كاسل، مانشستر سيتي وغيرها ولكنني كنت أريد العودة مرة أخرى لتوتنهام".

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وهنا يتذكر ميدو موقفًا لم يكن بطلاً بالصورة المناسبة في اللحظة الأخيرة:"رايولا قالي لي عليك الانتظار حتى الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات وحينها كان يُشدد علي ألا أوقع على أي عقود ولكني تلقيت اتصالاً من مارتن يول أخبرني أنه يريدني بالفريق فأخبرته أنني سأذهب له في اليوم التالي لإنهاء الصفقة وبالفعل وقعت وحينما أخبرته بذلك قالي لي ريال مدريد كان يريد ضمي في صفقة تبادلية مع جوليو باتيستا.. ثم أضاف: (فلتعطني المسؤول بجوارك من توتنهام لأتحدث معه) ولكنه أخبره أن الأمر تم ولن يذهب ميدو لأي مكان".

ميدو اندمج سريعًا من توتنهام خلال فترة الإعارة فسجل 11 هدفًا خلال 27 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي لذا أراد العودة بصورة نهائية لشعوره بالراحة في لندن ولكن الموسم الثاني لم يكن جيدًا للاعب:"تلقيت عدة عروض خلال هذه الفترة منها من مانشستر سيتي وكان على المستوى الفني أفضل لي فسأُشارك أساسيًا إذا حافظت على مستوايا وبالفعل ذهبت لهم وخضعت للكشف الطبي واتفقت على كل شيء إلا أن مباراة آرسنال آجلت الأمور فطلب مارتن يول توقيع العقود عقب المباراة فلا يمتلك أي مهاجم غيري".

وبالفعل شارك ميدو في المباراة التي أُقيمت 31 يناير 2007 بأخر يوم بالانتقالات الشتوية وتألق وسجل هدفًا:"حينها تلقيت اتصالاً من مسؤولي مان سيتي يخبرونني أن مارتن يول أوقف الصفقة فتحدثت معه لأكثر من نصف ساعة لأرحل ولكنه أقنعني بالبقاء وشعرت أن الله بظهوري الجيد في المباراة وتسجيلي أراد بقائي بصفوف توتنهام".

ولكن ميدو لم يستمر في صفوف توتنهام انتقل بعد ذلك إلى صفوف نادي مدليسبره كبيع نهائي ومنه إلى ويجان على سبيل الإعارة ثم الزمالك فوست هام قبل أن يعود لآياكس في صفقة انتقال حر ومنه للزمالك مرة ثانية ثم برنسلي؛ حيث أعلن اعتزاله في 2013