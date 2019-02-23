بمشاركة تريزيجيه وحافظ.. قاسم باشا يسقط بثلاثية في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
سقط فريق قاسم باشا بثلاثة أهداف دون رد أمام ألانيا سبور في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري التركي.
وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ لاعبا قاسم باشا.
وخاض حافظ مباراة ألانيا سبور أساسيًا للمرة الأولى منذ انتقاله لصفوف قاسم باشا في يناير الماضي حيث شارك بديلاً في مباراة أنقرة جوجو في الجولة قبل الماضية.
وافتتح بابيس سيسيه أهداف المباراة لألانيا سبور سبور في الدقيقة السابعة ثم عاد السنغالي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أحرز التشيكي جوزيف سورال الهدف الثالث لألانيا سبور لتنتهي المباراة بنتيجة (3-0).
بتلك النتيجة قفز ألانيا سبور للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، في المقابل تلقى قاسم باشا الخسارة الـ12 في الدوري ليتراجع للمركز العاشر برصيد 29 نقطة.
ومن المقرر أن يلعب قاسم باشا يوم الخميس المقبل ببطولة الكأس حيث سيستضيف فريق أخيسار بيليديا.
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