أحمد مرتضى لتركي آل الشيخ: أشكرك على ما فعلته للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن تجربة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك بيراميدز السابق أن تجربته في مصر أنعشت الرياضة المصرية.

كان تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق أعلن عن بيع النادي ونقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي على خلفية التصريحات التي أدلى بها الإعلامي أسامة كامل ضد المستمر السعودي.

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وأضاف نجل رئيس الزمالك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"رغم أن بداية معرفتي بحضرتك كانت في أجواء مشحونة بسبب رغبتك في انتقال لاعبين للأهلي، المستشار تركي آل الشيخ أشكرك لما فعلته للكرة المصرية مع فعلته من دعم للنادي الأهلي والزمالك وأندية أخرى".

وتابع :"تجربة نادي بيراميدز أنعش الرياضة المصرية وسواء استمر دعمك أو انتهى شكرًا لك لكل ما قدمته".

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ دعم الزمالك خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع التونسيين فرجاني ساسي من النصر السعودي وحمدي النقاز من النجم الساحلي التونسي.