عبدالحفيظ ردًا على أُحد: مؤمن زكريا غادر الأهلي "سليمًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مؤمن زكريا، غادر النادي لصفوف أُحد السعودي، وهو سليم بنسبة 100%.
وكان سعود الحربي، رئيس نادي أُحد، قد أعلن عن معاناة مؤمن زكريا من إصابة ليست عضلية، لكنها تجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم في الأشهر المقبلة.
وصرح رئيس نادي أُحد السعودي، بأن مؤمن زكريا لن يستمر مع الفريق، وسوف يتم اصدار بيان رسمي بحالة اللاعب كاملة لتوضيح الأمور للرأي العام.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" "مؤمن زكريا عندما رحل من الأهلي، كان سليما بنسبة 100%، لكن شارك معنا لدقائق في أحد المباريات، بجانب أنه كان يتدرب بشكل طبيعي".
وأضاف "ننتظر الخطابات الرسمية من نادي أُحد بشأن حالة مؤمن زكريا لكي نرد وقتها على تصريحات رئيس النادي، لكن المؤكد أن اللاعب غادر الأهلي سليما".
وسبق ونشرت صحيفة "الرياضية السعودية" تقريرا بأن أُحد ينوي الاستغناء عن مؤمن زكريا بسبب الإصابة، وأن هناك رغبة في التعاقد مع لاعب أجنبي أخر بدلا منه.
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