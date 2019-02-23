رسميًا.. الأندية توافق على إلغاء بند الـ8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

وافقت الأندية على إلغاء بند الـ8 سنوات الخاصة بترشح عضوية مجلس الإدارة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري قرر دعوة الأندية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية وذلك من أجل إقرار بعض التعديلات على اللائحة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الأندية وافقت بالإجماع على إلغاء بند الـ8 سنوات الخاص بمدة الترشح لأي منصب في مجلس الإدارة.

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وقام مجلس إدارة اتحاد الكرة، باخطار مندوبي الأندية بالتعديلات المقترحة على اللائحة، والتي كانت أبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات الخاص بمدة الترشح لأي منصب في مجلس الإدارة.

ووضع مجلس إتحاد الكرة مقترحا بشأن احقية أي شخص عمل بالمجال الرياضي في الترشح لأي منصب في اتحاد الكرة، بشرط أن يكون قد عمل لمدة 5 سنوات بالمجال.

وجاء من ضمن مقترحات اتحاد الكرة على الأندية بشأن تعديلات اللائحة، منح أحقية الترشح للمدير التنفيذي لأي منصب بمجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة.