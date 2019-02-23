بالفيديو.. هدافو البريميرليج.. كين يعادل أوباميانج ويعود للمطاردة صلاح وأجويرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

عاد الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام للتهديف من جديد في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا لفريقه في شباك بيرنلي.

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة التي تقام ضمن الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي، هدفا جديدا لهاري كين في المسابقة.

وحصل كين على تمريرة من "رمية تماس"، وانطلق داخل منطقة جزاء بيرنلي وسجل هدف التعادل لتوتنهام، والهدف الـ15 له في البريميرليج حتى الأن.

Advertisements

ونجح كين في معادلة السجل التهديفي للجابوني أوباميانج، مهاجم أرسنال صاحب نفس الرصيد، ويعود من جديد لمطاردة الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وأجويرو مهاجم السيتي.

ويتصدر صلاح وأجويرو ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف لكل منهما.

وكان أخر هدف أحرزه كين، يوم 1 يناير 2019، في شباك كارديف بالجولة الـ21 لمسابقة الدوري الإنجليزي، وتعرض بعد ذلك لإصابة في الكاحل بمباراة اليونايتد، وغاب لقرابة الـ6 أسابيع.