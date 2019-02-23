مصطفى فكري يهنئ أسرة الكاراتيه الكويتية وكافة الرياضيين بالعيد الوطني

عماد البهبهاني رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه كتب - عادل يوسف: ارسل مصطفي فكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه السابق والمتحدث الإعلامي، للعديد من الهيئات الرياضيه رساله تهنئه لعماد البهبهاني رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه ومجلسه الموقر واسره الكاراتيه الكويتيه، وكافه الرياضيين بمناسبه العيد الوطني رقم 58 لدوله الكويت الشقيقة. وذلك في إطار حرص مصطفى فكري، الدائم علي التواصل الجيد والفعال مع الرياضيين في بلدان العالم في كافة المناسبات الوطنيه من اجل توطيد العلاقات الطيبه والوثيقه والدائمه بين الرياضيين في جمهوريه مصر العربيه ودوله الكويت الشقيقة. في كافة المناسبات الوطنيه من اجل توطيد العلاقات الطيبه والوثيقه والدائمه بين الرياضيين في جمهوريه مصر العربيه ودوله الكويت الشقيقة. وتمني فكري خلال رسالته بأن يعود العيد الوطني رقم 58 علي الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد والشيخ نواف الاحمد الصباح ولي العهده وعلي الكويت أميرا وحكومه وكافه الرياضيين والشعب الكويتي الشقيق بالخير واليمن والبركات وان يعم الأمن والأمان والرخاء والتقدم والازدهار علي دوله الكويت وشعبها تحت القياده الواعيه والرشيده لسمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهم وقال فكري ان احتفالات الكويت بعيدها الوطني والتي تستعيد فيها الذكريات المجيده والتاريخ العتيد بنهضة حضاريه وثقافيه واقتصادية وديمقراطيه ورياضيه أكثر من رائعة كانت ومازالت محط أنظار العالم اجمع.

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