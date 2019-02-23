شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة الجزائرى

شيلونجو كتب - مصطفى جويلي: أعلن البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى بعد قليل فى ثالث جولات بطولة دورى دورى أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل على النحو التالى … حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم خط الوسط: عماد حمدى – محمود دونجا أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم خط الهجوم: بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – ريتشارد بافور – إبراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدى – محمد الضرف – اودا مارشال.

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