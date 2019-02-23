ثلاثة أسود يدخلون في صراع مع محمد صلاح

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صراع ناري علي هداف الدوري الإنجليزي ، وذلك بعد هدف هاري كين اليوم مع فريقة توتنهام في المباراة التي أنتهت بخسارة فريقة أمام بيرنلي بهدفبين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بـ "البريميرليج".
ويحتل الفرعون المصري محمد صلاح صلاح قائمة هدافي الدوريالإنجليزي متساوًا مع الإرجنتيني أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد سبعة عشر هدفًا لكلاً منهما.
وبعد عودة الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام من الإصابة أحرز هدفة الخامس عشر ليبقي في المركز الثاني متساويًا مع
وينتظر المصريين وعشاق الريدز لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا في الجولة السابعة والعشرين بـ "البريمير ليج" ليحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي، ويرغب الجميع في تسجيل محمد صلاح المزيد من الأهداف لتصدر وحيدًا في قائمة هدافين الدوري الإنجليزي.
جدير بالذكر اللاعب محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي الماضي.
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