وصول لاعبى الإسماعيلى ملعب برج العرب

محمود متولي قائد الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل وصل منذ قليل لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى ستاد برج العرب تحضيرا لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى بعد قليل ، فى ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وظهرت ملامح الاصرار والندية على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجة تضمن الابقاء على حظوظ الفريق بمنافسات البطولة. تضمن الابقاء على حظوظ الفريق بمنافسات البطولة. وفرضت الجهات الأمنية اجراءات أمنية مشددة فى محيط ملعب برج العرب بالإسكندرية الذى يستضيف المواجهة التى ستجمع الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا. ويتم منح دخول أى شخص باستنثاء السادة الاعلامى الحاملين للتصاريح ، وذلك تنفيذا لعقوبة الكاف باقامة تلك المباراة بدون حضور جماهيرى. ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن الابقاء على حظوظ الفريق للتأهل للدور المقبل بالبطولة.

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