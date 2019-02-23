رياضة | عبد الحفيظ وسيباستيان يحضران مواجهة شباب الأهلي والداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ وسيباستيان يحضران مواجهة شباب الأهلي والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والأوروجواياني سيباستيان إيجورين المدرب المساعد للفريق، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد ١٩٩٧ أمام الداخلية، والتي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ ٢٣ من دوري الجمهورية.

يأتي حرص مدير الكرة والمدرب المساعد بالأهلي على حضور مواجهة فريق ٩٧ أمام الداخلية، في ظل اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي على متابعة شباب الأهلي باستمرار؛ من أجل تصعيد المميزين منهم للعب مع الفريق الأول.

يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ١٠ نقاط عن مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني، حيث فاز شباب الأهلي هذا الموسم في ١٧ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، بدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٨ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.