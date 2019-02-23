رياضة | توتنهام يسقط في فخ الخسارة أمام بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يسقط في فخ الخسارة أمام بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب بيرنلي، على ضيفه توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 بينما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 65 عبر هاري كين، العائد من إصابة في الكاحل تعرض لها في 13 يناير/كانون ثان الماضي.

ونجح آشلي بارنس، في تسجيل هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، صعد بيرنلي للمركز الثالث عشر بإجمالي 30 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة بالمركز الثالث.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة البريميرليج بواقع 65 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الوصيف.