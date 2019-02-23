رياضة | هاني أبوريدة يطير لروما لحضور اجتماعات "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبوريدة يطير لروما لحضور اجتماعات "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توجه إلى العاصمة الإيطالية روما، واسكتلندا، من أجل حضور اجتماعات الفيفا.

ومن المقرر أن يغادر أبوريدة، القاهرة يوم الجمعة المقبلة، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التي تستمر لمدة 48 ساعة، ومناقشة بعض تعديلات المسابقات.

ويُعقد حاليًا اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي، وأهمها إلغاء بند الـ8 سنوات، وإلغاء مقعد المرأة.