رياضة | رودي هودسون يستعد لدخول تاريخ البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودي هودسون يستعد لدخول تاريخ البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي كريستال بالاس ضيفا ثقيلا على منافسه فريق ليستر سيتي، مساء اليوم السبت على ملعب كينج باور، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيكون ‏روي هودسون مدرب كريستال بالاس أكبر مدرب سنّاً يدرب في تاريخ البريميرليغ بعمر 71 عاما و198 يوما عندما يواجه فريقه اليوم نادي ليستر سيتي.

ويمتلك رودي هودسون خبرات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشرف على تدريب أكثر من فريق بالبريميرليج في السنوات الأخيرة.

ويحتل نادي كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.