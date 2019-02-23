رياضة | حارس المنتخب مرشح للانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس المنتخب مرشح للانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى قدم اقتراح للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس من أجل التعاقد مع واحد من الثنائي محمد عواد لاعب الوحدة السعودي أو محمد ابو جبل حارس مرمى سموحة السكندري

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك بعض الاتصالات مع الثنائي من اجل معرفة موقفهم من الانضمام إلى الفارس الابيض خلال فترة انتقالات الصيف القادمة.

وقد أشار المصدر إلى احتياج الفريق للتعاقد مع حارس مرمى سوبر ليكون متواجد رفقة محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي، وذلك بعد ظهور عماد السيد بشكل غير مرضي في المباريات التي شارك فيها.