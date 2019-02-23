مفاجآت جديدة في قضية رحيل كريستيانو رونالدو عن الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال مغادة النجم البرتغالي طريستيانو رونالدو، لنادي ريال مدريد وانضمامه إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، تلقي بظلالها على عشاق ومحبي النادي الملكي الإسباني، رغم مرور عام على رحيل اللاعب.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال رامون كالديرون، الرئيس السابق للنادي الملكي ريال مدريد: إنه يعلم السبب الحقيقي وراء رحيل رونالدو عن قلعة “البرنابيو”.

كالديرون أكد أن الرئيس الحالي للنادي الملكي فلورنتينو بيريز، أراد أن يتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان الحالي، لأهداف لا تمت لمصلحة النادي بصلة، وأنما لغايات شخصية، وهو أمر لم يعجب مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ورونالدو، فقررا المغادرة.

كالديرون شن هجوما قويا على بيريز، مدعيا أن الأخير لم ينس أنه صاحب الفضل في إحضار نجوم كبار إلى الريال مثل رونالدو وإيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وأريان روبن وويسلي شنايدر، بحسبما ذكر موقع “sports illustrated” الرياضي.

الرئيس السابق أوضح أن بيريز أهان رونالد عندما قال له أحضر 100 مليون دولار وبإمكانك الرحيل، وهو ما دفع الأخير إلى التقاعد مع يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة “صن” البريطانية، ذكرت أن نادي يوفنتوس بات مهددًا بارتفاع سعر صفقة تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 180 مليون إسترليني، بعدما انضم اللاعب إلى صفوف العملاق الإيطالي الصيف الماضي.

ووفقًا للصحيفة فإن يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، قادماً من ريال مدريد مقابل 88 مليون إسترليني، لتحقيق الحلم الغائب عن “البيكانوزي” منذ 23 عامًا، بحصد لقب دوري أبطال أوروبا. . مشيرة إلى أن حلم يوفنتوس قد لا يتحقق أيضًا هذا الموسم، بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-2، في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه إذا فشل يوفنتوس في تخطي عقبة أتليتيكو مدريد، فإن أرباح “السيدة العجوز” ستبلغ 70 مليون إسترليني فقط.. وبحساب قيمة ما سيتحمله يوفنتوس من خسائر مالية إذا فشلت خطة التعاقد مع رونالدو لحصد لقب دوري الأبطال، فإنها ستصل إلى 180 مليون إسترليني، تمثل 88 مليون قيمة لصفقة، و26 أخرى راتبا سنويا، 26 للضرائب، و40 فارق الأرباح.