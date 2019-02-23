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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت نجمة الفنون القتالية الأمريكية، روندا روزي، بطلة سيدات “الرو” في مباراة للدفاع عن لقبها في عرض غرفة الإقصاء 2019 أمام النجمة روبي ريوت.
روندا روزي تمكنت من تحقيق فوزا سريعا على روبي ريوت؛ لتنجح في الاحتفاظ بلقبها في هذا العرض المثير.
جميلة المصارعة بهذا الفوز تكون قد فازت في 15 مواجهة منذ حصولها على لقب سيدات الرو، وهو رقم قياسي مثير ومميز لنجمة WWE.
روندا روزي كانت قد ازت مرتين على نايا جاكس وروبي رويت وأليمسا بليس، بينما فازت مرة واحدة على كل من إليشا فوكس ونيكي بيلا في عرض إيفولوشن النسائي، وتشارلوت فلير في عرض سيرفايفر سيريس الماضي.
كما فازت روزي على نتاليا في عرض الرو وميكي جيمس في “الرو” وساشا بانكس في عرض “الرويال رامبل” وليف مورجان وبايلي وسارا لوجان.
يشار إلى أن تكهنات بشأن رحيل روندا عن اتحاد المصارعة WWE، كانت قد زادت رغم أن عقدها مستمر حتى 2021، حيث أعلنت المصارعة الأمريكية البالغ عمرها 32 عامًا، علانية، رغبتها في تأسيس أسرة مع زوجها ترافيس براون، ومدى تأثير WWE على حياتها الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها الساحق.. هل تضحي روندا روزي بالمصارعة من أجل أسرتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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