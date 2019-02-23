شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يقسو على الرائد بثلاثية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- تغلب الفيصلي على الرائد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان.
تقدم الفيصلي عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 32 ، ثم أضاف يزيد البكر الهدف الثاني بالدقيقة 43، قبل أن يسجل بيريرا الهدف الثالث بالدقيقة 93.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 30 في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 24 في المركز العاشر.
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