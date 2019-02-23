شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يعتذر عن حركته أمام يوفنتوس ويرد على رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- اعتذر مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني "لكل من شعر بالإساءة"، إزاء طريقة احتفاله بالهدف الأول لفريقه أمام يوفنتوس، بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، الذي انتهى بثنائية نظيفة لصالح الروخيبلانكوس.

وفي بداية مؤتمره الصحفي اليوم السبت، عشية مواجهة فياريال بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني، قال سيميوني "قبل أن نبدأ، أنتم جميعا تعلمون أنني لا أقدم مطلقًا أعذار، أو تبريرات".

وأضاف "أود أن اعتذر مرة أخرى، كما فعلت من قبل بعد المباراة، لكل من شعر بالإساءة، وليوفنتوس، على الحركة التي قمت بها في ذلك اليوم".

وأوضح "كانت بالتأكيد حركة للتعبير، ربما بشكل لم يكن لائقًا، عن شعوري تجاه رجولة لاعبي فريقي"، مضيفا "أردت توضيح ذلك قبل أن تسألونني عن الأمر".

وعن الحركة التي قام بها مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو حين أشار إلى جماهير أتلتيكو بأصابعه الخمسة إلى فوزه بالتشامبيونز ليج 5 مرات، مقابل صفر لـ"الروخيبلانكوس"، قال سيميوني: "أفهم الأمر برمته لأنني جزء من هذا، أفهم كل ما يمكن أن يحدث".