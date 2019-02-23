شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة ثلاثي برشلونة في كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أثيرت الشكوك حول مشاركة ثلاثي فريق برشلونة الإسباني ضد الغريم التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، خلال المباراة التي ستقام يوم 27 المقبل علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، في إياب نصف نهائي كأس الملك .

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ثلاث لاعبين من برشلونة قد يغيبون عن الكلاسيكو في حال تلقيهم انذار المباراة المقبلة " فيدال، لينجلنت وراكيتيتش .

علماً بأن مباراة الذهاب والتي أقيمت علي ملعب كامب نو معقل البلوجرانا كانت قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليكون الحسم خلال معركة الإياب .