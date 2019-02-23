شكرا لقرائتكم خبر عن أحد: مؤمن زكريا خارج القائمة بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد، أنّ لاعب فريقه مؤمن زكريا، المعار من النادي الأهلي المصري، لا يمكنه ممارسة الكرة حاليًّا؛ بسبب خلل في العضلات.

وقال الحربي، في تصريحات تليفزيونية، أمس الجمعة، إن ممارسة مؤمن زكريا الكرة في الوقت الحالي مستحيلة، وسيتم رفع اسمه من القائمة؛ من أجل تسجيل لاعب بديل.

وأضاف: «في بداية انضمامه إلى الفريق كانت هناك مشكلة تتعلق به في أداء التدريبات، وهو ما أدى إلى توقيع الكشف الطبي على اللاعب؛ للتعرف على تفاصيل المشكلة التي تمنعه من التدريب، صعب جدًا أن يمارس الكرة في الفترة المقبلة؛ لذا طالبنا اتحاد الكرة السعودي بالسماح لنا بتسجيل لاعب بديل له».

وكان نادي أحد قد ضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من النادي الأهلي المصري.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي أحد يدرس توقيع مخالصة مالية مع مؤمن زكريا، الذي لم تتأكد جاهزيته حتى الآن رغم حاجة الفريق إليه في ظل الظروف، التي يعاني منها حاليًا بترتيب جدول دوري كأس محمد بن سلمان.

وأوضحت التقارير أن النادي يتحرك من أجل ضم مهاجم أجنبي آخر في صفقة انتقال حر بدلًا من اللاعب المصري، الذي خضع أمس إلى كشف طبي في المستشفى السعودي.

وكان نادي أحد، قد نجح في الحصول على توقيع زكريا، قادمًا من الأهلي المصري، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

ويعاني نادي أحد من تراجع النتائج، والتي دفعته إلى المركز الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخر هذه النتائج السيئة للفريق، الهزيمة برباعية أمام الوحدة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة 21 للدوري.

وتقدم الوحدة سريعًا عن طريق لاعبه عصام الجبالي في الدقيقة 21، قبل أن يُضيف ماركوس جليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 40؛ لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 53 خروج الحارس محمد عواد، المحترف في صفوف الوحدة، مُصابًا إثر كرة مشتركة مع لاعب أحد أحمد جمعة، وأشرك أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق، عبدالله الجدعاني بدلًا منه، ثم سجّل أحمد عبده الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 63، بينما اختتم جليرمي الرباعية في الدقيقة 74، بينما سجّل هدف أُحد لاعبه على الأسمري في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 34؛ ليقفز إلى المركز السادس، بينما توقف رصيد أُحد عند النقطة 12 في المركز السادس عشر، متذيلًا ترتيب جدول الدوري.