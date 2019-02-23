تفاصيل مثيرة في أزمة مؤمن زكريا وأحد السعودي

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تحرير:أحمد محمد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
علمت «التحرير» تفاصيل أزمة مؤمن زكريا جناح الأهلي، ونادي أحد السعودي، المعار إليه اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتي تهدد بفسخ التعاقد الذي لم يستمر حتى لمدة شهر واحد، حيث بدأت الأزمة مع معاناة جناح الأهلي، من التهاب في الأعصاب استوجب معه الحصول على أدوية طبية تحتوي على مادة الكرتيزون -وهي مادة داخلة في جدول المنشطات الممنوع تعاطيها للاعبي كرة القدم- ولذلك حصل على شهادة تؤكد أنه مريض بالتهاب الأعصاب وسلمها لناديه واللجنة الطبية بالاتحاد السعودي.
ومع مرور الوقت بدأت العلاقة تتغير بين اللاعب ونادي أحد السعودي، بسبب سوء النتائج وحالة التهديد التي يعاني منها الفريق بمغادرة دوري المحترفين السعودي، ووسط حالة الارتباك والانتقادات للإدارة، كان الاتجاه للبحث عن إنقاذ متمثل في التعاقد مع لاعب جديد مهاجم يستطيع تحسين الوضع، ولكن مع إغلاق باب القيد كان
وكان سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد السعودي، قد أكد أن اللاعب يعاني من إصابة ستمنعه من المشاركة مع الفريق طوال الفترة المقبلة، وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب غياب اللاعب عن مباريات الفريق السعودي بسبب أنه يعاني من إصابة مزمنة.
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